بلينكن يدعو الرئيس التونسي إلى “حوار مفتوح” مع الأطراف السياسية

هبة بريس ـ وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، على “الشراكة القوية” بين الولايات المتحدة وتونس ودعاه إلى “إجراء حوار مفتوح” مع الأطراف السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان حول فحوى المكالمة إن بلينكن أكد لسعيد على “الشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد -19”.

وشجع الوزير الأميركي الرئيس التونسي “على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس”، وحثه على “مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي”.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة “ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال” بالمسؤولين التونسيين.

وكان برايس قد أعلن في بيان سابق أن واشنطن “تراقب عن كثب التطورات” في تونس، مؤكدا أن الوزارة حذرت من “اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف”.

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