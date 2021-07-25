مدير عام الصحة العسكرية بتونس يشيد بدعم الملك والمغاربة

هبة بريس ـ متابعة

أشاد الفريق طبيب ومدير عام الصحة العسكرية بتونس، مصطفى الفرجاني، بمبادرة الملك، وبوقوف جلالته إلى جانب تونس، شعبا وقيادة، في هذا الظرف الصحي الصعب.

وأكد الفرجاني، في تصريح إعلامي، اليوم الأحد، أن المساعدة الطبية المغربية العاجلة، ستعطي دفعة قوية لتونس في مكافحة الوباء، كما ستساهم في مساعدتها في تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف أن هذه الخدمة الجليلة تعكس علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين قائدي البلدين، وستعزز العلاقات العريقة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وبين شعبيهما، معبرا عن شكر بلاده وتثمينها لهذه المبادرة القيمة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المستشفى الميداني الذي أرسله المغرب إلى تونس، هو مستشفى قائم الذات ويتوفر على طواقم طبية تتمتع بكفاءة عالية، اشتغلت حتى في أيام عيد الأضحى، بتفان ونكران للذات.

كما هنأ الفرجاني المغرب الذي سيكون من البلدان السباقة في مجال تعبئة وتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما ستستفيد منه الشعوب المغاربية والعربية والإفريقية.

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