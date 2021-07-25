بنكيران للمغاربة: “شوفو أش واقع في الدول الشقيقة والمجاورة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في خروج إعلامي جديد لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق و الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية، وجه فيه رسالة للمغاربة مخاطبا إياهم بضرورة التمعن فيما يقع و يجري بالدول المجاورة.
و خاطب بنكيران كافة المغاربة في بث مباشر بصفحته الرسمية قائلا: “شوفو شنو واقع عند دول جارة و شقيقة و ستعرفون قيمة الملكية في ضمان أمن و استقرار الشعوب”.
و دعا بنكيران كافة المغاربة للالتفاف خلف عاهل البلاد للدفاع عن توابث و مقدسات الوطن في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها المغرب من أعداء الخارج بدعم من بعض عديمي الوطنية بالداخل و المعدودين على رؤوس الأصابع.
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لا نقبل مزايدتك علينا في الولاء والإخلاص لجلالة الملك نعلم أن ما نحن فيه من نعمة الأمن والأمان،والإستقرار هو بنعمة من الله وبفضل جلالة الملك وسهره على أمننا، فأرحنا منك فقط ولا تزعج راحتنا بالله عليك عد إلى بيتك واعتكف فسبعة ملايين جعلتك ما فوق الحصان الله يجعل البركة.
المغاربة واعون بكل مايدورو من حولينا مليكنا واحيد وشعبنا واحيد ولن ولن نتنازلو عن شيء من وطانينا ومليكنا هوا كل شيء يدنا في يديه إلى ان يريت الله الارظ ومن عليها
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يابن كيران دع المغرب وشانه الذي لم يعرف الازمات الخانقة الا في عهدك ناهيك عن البطالة وتدمير اسر مغربية لاحسر لها ولا عد نسال الله القصاص منك يوم القيامة تراك يابن كيران تروج للدعاية إنتخابية جديدة ارتح لن يصوت عليك الشعب المغربي بعد الان ونسال الله ان يتخذ فيك الملك قرار صائب ويزيل عنك التقاعد الذي حصلت عليك على ظهور المغاربة واستغلالهم يقول لك ممنوع التوظيف المباشر وهو يمص خيرات البلاد هو واعوانه وادياله حسبنا الله ونعم الوكيل فيك الي يوم الدين