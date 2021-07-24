الأرصاد الجوية تعزز معدات عملها بجهاز آلي الأفضل من نوعه بإفريقيا

هبة بريس

باتت المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوفر على جهاز آلي متطور لتحسين التوقعات والإنذارات الجوية وتحليل المناخ.

وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن هذا الجهاز الجديد ، الأفضل من نوعه بمراكز الأرصاد الجوية الإفريقية ، سيمكن المديرية العامة من تحسين توقع الظواهر الجوية الخطيرة، وتدقيق المعطيات ذات الطابع الجغرافي وتحديد المخاطر بشكل أنجع.

وهذا الجهاز الذي هو عبارة عن حاسوب عملاق أطلقت عليه الوزارة اسم “AMTAR”، سيمكن من إعداد سيناريوهات تغير المناخ المتوقعة في المغرب، من خلال نماذج مناخية عالية الدقة، وبالتالي توفير معلومات وافية عن آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويتميز هذا الحاسوب الجديد بقوته التي تفوق 120 مرة القوة الحقيقية لنظام الحوسبة السابق، مع قدرة إجمالية تبلغ 1 بيتافلوبس، أي مليون مليار عملية في الثانية.

ويشكل تفعيل الجهاز الآلي الجديد الذي تم اقتناؤه بمساهمة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تحديا رئيسيا بالنسبة للمديرية العامة للأرصاد الجوية، باعتبارها مركزا مرجعيا وطنيا في المجال ومركزا دوليا للنظم المعلوماتية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الحاسوب العملاق سيكون عمليا ، بشكل كلي ، انطلاقا من الأسبوع المقبل بعد مرحلة تجارب وتحميل كان شرع فيها منذ أبريل الماضي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0