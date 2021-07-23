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بعد تراجعها.. ارتفاع قروض السكن ب6.8 % خلال شهر ماي الماضي

2021-07-23 / 9:35 مساءً
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، المحدد الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 24.4 في المائة متم يونيو 2021.

وأبرزت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية لشهر يوليوز 2021، أن هذه المبيعات تحسنت بنسبة 1.1 بالمائة قياسا مع متم يونيو 2019.

وأوضح المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت تعززت خلال الفصل الثاني من سنة 2021 بنسبة 54.7 بالمائة مقارنة بالفصل ذاته من 2020 و 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

من جانبها، استمرت قروض السكن في التسارع عند متم ماي 2021، مسجلة (زائد 6.8 بالمائة)، أي أكبر زيادة لها خلال السنوات السبع الماضية، بعد (زائد 6.1 بالمائة) في الشهر المنصرم و ( زائد 1.1 في المائة) في السنة الماضية.

وأبرزت المديرية، من ناحية أخرى، تراجع القروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 4.6 بالمائة، بعد (ناقص 3.6 بالمائة) نهاية أبريل 2021، وبعد شبه ركود في السنة المنصرمة (زائد 0.1 في المائة).

وبالنظر إلى هذه التطورات، بلغ نمو القروض العقارية (زائد 4.4 بالمائة)، بعد (زائد 3.6 بالمائة) في نهاية أبريل 2021 و (زائد 1 بالمائة) عند متم ماي 2020.

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