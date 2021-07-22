لفتيت يدعو رجالاته ل”التطبيق الصارم” ل”تدابير كورونا المشددة”

هبة بريس - الرباط

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة مستعجلة لمختلف الولاة والعمال بكافة مدن ومناطق المملكة، حث من خلالها على ضرورة التطبيق الصارم لتدابير كورونا المشددة.

ودعا الوزير، مختلف رجالات السلطة، الى عقد اجتماعات مستجلة لتسطير الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للتطبيق الصارم والتام للتدابير المعلن عنها من قبل الحكومة قبل أيام.

وشدد الوزير، على ضرورة الوقوف على تطبيق المواطنين للتدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، وعدم تنظيم الخفلات والاعراس أو الجنائز، الى جانب التزام الأماكن العمومية ووسائل النقل بالأعداد المرخص لها من قبل السلطات.

وحذر الوزير، من خطورة التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية ومن وقوع انتكاسة قد تؤدي الى إجراءات وقيود مشددة أخرى.

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