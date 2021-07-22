“خطيب لهبيل” يستنفر “الجمعيات ” لمواجهة ” كورونا “

هبة بريس ـ خريبكة

في إطار الحد من انتشار وباء كوفيد-19 وتزامنا مع الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال – خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، يوم 19 يوليوز الجاري، بمقر الولاية، لقاءا تواصليا مع رؤساء الجمعيات النشيطة والأكثر تمثيلية على صعيد إقليم بني ملال.

وقد استهل الوالي هذا اللقاء بكلمة تطرق فيها الى الوضعية الوبائية المقلقة المتمثلة في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خصوصا في الفترة الأخيرة سواء على المستوى الوطني أو الجهة.

وبهذه المناسبة دعا خطيب الهبيل ممثلي الجمعيات الى بذل المزيد من الجهود لتحسيس المواطنين بخطورة الوضع الحالي للفيروس لاسيما وأننا على أبواب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وما يواكب ذلك من تجمعات وتنقلات مما قد يتسبب في تفاقم الحالة الوبائية في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والنظافة وما الى ذلك.

وفي هذا السياق، فقد عبر ممثلو الجمعيات الحاضرين عن استعدادهم للمساهمة، الى جانب السلطات الإدارية والأمنية والصحية، في توعية المواطنين وذلك عن طريق لقاءات تحسيسية ميدانية خاصة في الأماكن التي تعرف توافد العديد من المواطنين كالأسواق والمساجد والمسابح وغيرها.

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