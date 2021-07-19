استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

2021-07-19 / 5:12 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

استدعت وزارة الخارجية سفير الجزائر بالرباط للتشاور احتجاجا على تصريحات سفير المغرب بالأمم المتحدة

وجاء في بيان للوزارة “لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 17 يوليو 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي حيال التصريحات لسفيرها بنيويورك.

وقال بيان الوزارة ” نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور ”

بيان الخارجية الجزائرية يعتبر الى حد كبير “تاكتيك” فاقد للمعنى على اعتبار ان الخلاف الجزائري ـ المغربي يتعدى السفير نفسه لارتباطه بالعسكر الجزائري الذي ييستطيع في واضحة النهار تخريب الجزائر مع تسويقه ان الأزمة الداخلية سببها المغرب .

والظاهر ان الجزائر التي لطالما عرقلت ” التسوية ” واستحملها المغرب لـ 46 سنة لم تتسطع تحمل بضع كلمات من مسؤول ديبلوماسي مغربي وهذا يعني ان العسكر الحاكم مثل الفقاعة اخف من الهواء .

والبين ان الجزائر تحاول مند 46 سنة مس المغرب في وحدته الترابية وتستهدف مؤسساته ورموزه الوطنية، لكن بمجرد ان ذكر المندوب الأممي عسكر الجزائر بسياسة الكيل بمكيالين، حتى قامت الدنيا في قصر المرادية وإعلام العسكر واصابهم الجنون وهذا من شأنه ان يعطي الإنطباع ان الجزائر مهلوكة في داخلها وتتظاهر بالقوة السياسية وما استدعائها لسفيرها سوى ” تاكتيك ” مخدوم لطالما تكرر وبالتالي فالإعتياد افقده بريقه وبالتالي لم يتبقى سوى ” الابقاء عليه بالجزائر ” …

تواجده بالمغرب خطيئة ..تواجده بالمغرب خديعة ..تواجده بالمغرب مكر ..خدوه بالمرة وانشاء الله اننا مستقبلوه بالحليب والثمر حينما يترك العسكر الجزائري الالباب يحكمون الدولة طمعا في التنمية الداخلية وليس تسويق ” التخاريف السياسية ” …هزلت

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‫2 تعليقات

  1. تواجد هذا السفير الفرقوشي بين ظهرانينا خطا يجب تصحيحه. ولا يجب ان يعود هذا السفير الى مملكتنا ومن الافضل له البقاء في بلد الطوابير وانتهينا

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