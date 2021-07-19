وصول أربع طائرات جديدة إلى تونس محملة بالمساعدة الطبية
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وصول أربع طائرات جديدة إلى تونس محملة بالمساعدة الطبية المغربية

2021-07-19 / 11:41 صباحًا
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هبة الرباط ـ هبة بريس

حطت صباح اليوم الإثنين، بمطار قرطاج الدولي، أربع طائرات جديدة في إطار الجسر الجوي لنقل المساعدة الطبية العاجلة التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسالها إلى تونس، التي تشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية التي وصلت إلى تونس حتى الآن، قد بلغ إثني عشر طائرة نقلت 134 طنا و689 كلغ من المساعدات.

وتتكون المساعدة الطبية، التي أمر بها جلالة الملك، من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

ويندرج هذا القرار الملكي في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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