حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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تسجيل 2571 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

2021-07-15 / 4:27 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 2571 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 549844 حالة في المغرب

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 23535 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ6570960 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 14 وفاة ليصل العدد إلى 9418.

وتم التأكد من 1389 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 528645.

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