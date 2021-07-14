في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك بشاطئ بوزنيقة

2021-07-14 / 6:14 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاجأ مرتادو شاطئ بوزنيقة خلال الأيام الأخيرة بالصرامة المطبقة من طرف عناصر الدرك الملكي بمداخل المدينة و كذا ببعض الأماكن الساحلية التي تخضع لنفوذ الدرك الملكي.

و انتشر العشرات من عناصر الدرك بكل الأماكن التي تشهد اكتظاظا و تجمعا للمصطافين، حيث حرصت على تدبير فترات الذروة بكثير من اليقظة و الاحترافية، سواءا من خلال تسهيل عملية المرور و تدفق السيارات وكذا التعامل مع الزوار و المصطافين.

و شوهد كبار مسؤولي الدرك بالمنطقة و هم يتجولون وسط العناصر الدركية التي تؤمن الأمن العام في مظهر أعاد الطمأنينة للزوار و كذا للساكنة المحلية الذين أشادوا بالتعزيزات الأمنية و بالحضور القوي لعناصر الدرك في كل النقاط السوداء لتأمين موسم الاصطياف.

و حسب مصدر مطلع، فقد صدرت تعليمات و توصيات من القيادة العامة للدرك الملكي لكل مصالحها بالمناطق الساحلية لتعزيز مستوى اليقظة و المراقبة حتى يمر موسم الاصطياف في أحسن الظروف.

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