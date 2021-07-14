الصورة من الارشيف

“المستشارين” يُصادق على قانونين إطار حول “الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية”

2021-07-14 / 2:26 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد أن صادق عليهما مجلس النواب قبل أيام.

ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، إلى التأسيس لنظام جبائي “فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي”

كما يهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي. وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون الإطار في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

2021-07-14 / 2:46 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده…

2021-07-14 / 12:15 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب إفريقيا

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب…

2021-07-14 / 12:05 مساءً
Photo of اسبانيا : العلاقات الدبلوماسية والمستقرة مع المغرب ضرورية

اسبانيا : العلاقات الدبلوماسية والمستقرة مع المغرب ضرورية

2021-07-14 / 10:00 صباحًا
Photo of بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات الجنوب غير معترف بها في الشمال

بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات…

2021-07-13 / 8:36 مساءً
Photo of تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

2021-07-13 / 8:15 مساءً
Photo of المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت إلى معلومات “مُنحازة”

المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت…

2021-07-13 / 7:50 مساءً
Photo of العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

2021-07-13 / 7:01 مساءً
Photo of إعلان العسكر ترسيم الحدود مع “الجمهورية الوهمية”.. فقاعات اعلامية أم لعب بالنار؟

إعلان العسكر ترسيم الحدود مع “الجمهورية الوهمية”.. فقاعات اعلامية…

2021-07-13 / 6:53 مساءً
Photo of فورساتين : مخيمات تندوف تحولت لغابة يأكل فيها القوي الضعيف

فورساتين : مخيمات تندوف تحولت لغابة يأكل فيها القوي…

2021-07-13 / 6:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق