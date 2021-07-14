الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

2021-07-14 / 12:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس ماكرون مشفوعة بمتمنياته للشعب الفرنسي باطراد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك “لقد دأب المغرب وفرنسا، كعهدهما في كل مرحلة حاسمة من تاريخهما المشترك، على تجديد تعاونهما المتميز، بروح تطبعها الشراكة والثقة المتبادلة، من أجل مواجهة التحديات والمتطلبات المستجدة”. :

وأكد الملك، في هذا الصدد، للرئيس إمانويل ماكرون استعداده الدائم ل”مواصلة العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل الرقي بالشراكة الاستراتيجية المغربية الفرنسية وتعزيزها”.

وأضاف الملك “وإني لعلى يقين بأن تطابق وجهات نظر بلدينا حول القضايا الشائكة المتعلقة باستقرار وأمن فضائنا المتوسطي ومنطقة الساحل كفيل بأن يسهم في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق حلول ملموسة وعادلة وشجاعة تضمن حفظ السلم الإقليمي وإقامة تعاون وثيق متطلع إلى المستقبل”.

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