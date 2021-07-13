استطلاع جامعي : 55 في المائة من التطوانيين اعتبروا منع التهريب المعيشي لأسباب اقتصادية

2021-07-13 / 9:00 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشف استطلاع رأي لجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، حول أنشطة “التهريب المعيشي” التي قرر المغرب وضع حد لها، أن 55 في المائة من التطوانيين وسكان المناطق والمجاورة اعتبرو القرار ذو أبعاد اقتصادية فيما أشارت نتائج الاستطلاع أن 20 في المائة ربطو القضية بالسياسة واعتبرو أن السلطات المغربية وضعت حداً لتهريب البضائع لأسباب سياسية.

ونشرت وكالة” ايفي ” الاستطلاع الذي تم إجراؤه منذ سبتمبر 2020، وشمل عينة من 140 استبيان،حيث تبين أن 5 في المائة من هذه العينة اعتبرو أن أنشطة التهريب المعيشي يعرقل جهود المغرب لتعزيز التنمية بهذه المناطق.

فيما اعتقد 62 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن السلطات المغربية لم تمنح الوقت الكافي لممتهني هاذ النشاط غير المهيكل (الحمالون والتجار) لايجاد بدائل، بينما طالب حوالي 18 في المائة باستمرار تعليق التهريب المعيشي بين البلدين.

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