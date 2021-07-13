الدورة الاستدراكية..العثماني يهنئ الحاصلين على البكالوريا

هبة بريس ـ الرباط

هنأ رئيس الحكومة، اسعد الدين العثماني، التلاميذ الذين استطاعوا الحصول على شهادة البكالوريا خلال الدورة الاستدراكية لسنة 2021.

وجاء في تدوينة لرئيس الحكومة بصفحته الرسمية بفيسبوك، “بمناسبة الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية من الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا -دورة-2021، أتقدم بالتهنئة لكافة التلميذات والتلاميذ الذين نجحوا في هذه الاستحقاقات، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي”.

وهي مناسبة، يردف رئيس الحكومة، لتقديم الشكر أيضاً والتقدير لكل المتدخلين والفاعلين في الشأن التربوي، وخاصة نساء ورجال التربية والتكوين، وكل الأطر التربوية والإدارية، على ما بذلوه من مجهودات ونكران للذات، ولما أبانوا عنه من مهنية عالية لإنجاح جميع محطات هذا الاستحقاق الوطني

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