اليوسفية.. السجن لشخص قام بتزوير طلب تطليق زوجة من أخيه

2021-07-12 / 11:20 مساءً
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ع. اللطيف بركة- هبة بريس

أدانت إبتدائية اليوسفية، شخص بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثة آلاف درهم، على خلفية متابعته من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله.

وتعود تفاصيل القضية، أن إحدى السيدات تقدمت بشكاية ضد شقيق زوجها، تتهمه فيها أنه تقدم باسمها بطلب إلى مركز القاضي المقيم بالشماعية، يرمي من خلاله إلى تطليقها من عصمة أخيه المقيم بالديار الاوروبية .

مضيفة أنها تفاجأت بأنه تم تحرير طلب التطليق للشقاق بإسمها وموقع عليه، مستغربة كون الإمضاء المذيل به شبيه بإمضاء المتهم، وأن نفس الإمضاء وارد بطلب الرجوع إلى بيت الزوجية والمحرر من قبل هذا الأخير ، حيث تم تحريره زورا منتحلا صفتها لتطليقها من أخيه المقيم بأوروبا، مدلية بصورة شمسية من طلب التطليق للشقاق وأخرى لطلب من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية.

الدرك المكي بالشماعية،استمع للمشتكي اعترف بالمنسوب إليه ، موضحا أنه هو من قام بتزوير طلب التطليق للشقاق، حيث أنه حرر الطلب المذكور باسم زوجة أخيه المشتكية، مقدما إياه إلى مركز القاضي المقيم بالشماعية.

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