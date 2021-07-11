بنموسى: “هناك قوانين في المغرب لا علاقة لها بالواقع تماما”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن هناك بعض القوانين في المغرب لم تعد صالحة في الوقت الراهن و لا علاقة لها بالواقع تماما.
بنموسى و الذي كان يتحدث أمام جمع من الحاضرين في اجتماعه برابطة الجمعيات الجهوية بالمغرب أكد وجود قوانين في المغرب لا علاقة لها بالواقع تماما و يجب إعادة تحيينها تماشيا مع الظروف التي نعيشها.
و تطرق الرئيس لجنة النموذج التنموي في مداخلته لرغبة عدد من المواطنين في الهجرة و خاصة إقدام بعض الشباب على خوض مخاطر كبرى كالهجرة السرية، مضيفا أن هناك مواطنين لا يعرفون ما لهم وما عليهم قانونا و كذلك ما سيستفيدون من القانون.
و دعا شكيب بنموسى كافة المواطنين للاطلاع على مضامين التقرير الخاص بالنموذج التنموي لمعرفة تفاصيله للمساهمة الفعالة في تنزيله على أرض الواقع.
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2 تعليقات
Iwa diro wahde site bach idkhlo nass ichofo lmgharba machi kolhom karyin sahlo aalihom lhossol aala lmaaloma
معك حق خاصة القانون الذي لا يدينك عندما عنفت سكان سيدي افني عندما كنت وزيرا للداخلية وهذا القانون هو الذي جعلك الآن في هذا المنصب التمثيلي المسرحي