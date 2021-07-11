وجدة .. ارتفاع حصيلة ضحايا المادة الكحولية المسمومة إلى 10 وفيات

هبة بريس – وجدة

ارتفعت حصيلة ضحايا تناول مادة كحولية منتهية الصلاحية إلى 10 وفيات، اليوم الأحد 11 يوليوز الجاري، وهي الفاجعة التي اهتزت على وقعها ساكنة مدينة وجدة أمس السبت.

وأفاد مصدر طبي لموقع هبة بريس، أن الحصيلة وصلت إلى 10 ضحايا اليوم الأحد، بعدما بلغت أمس 07 موتى، كما أضاف نفس المصدر إلى تواجد 07 مصابين في قسم الانعاش موزعة بين 05 حالات بالمستشفى الجامعي محمد السادس وحالتين بالمستشفى الجهوي الفارابي .

جدير بالذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، كانت قد تمكنت زوال أمس السبت 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها

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