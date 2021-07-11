لشكر: لن أترشح للتشريعيات المقبلة والصراع حول التزكيات لم يحسم بعد

هبة بريس- الرباط

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه لن يقدم ترشيحه للتشريعيات المقبلة، مشيرا أن الصراع حول التزكيات بحزب “الوردة” لم يحسم بعد مع وجود بعض الخلافات والصراعات بعدد من الجهات والاقاليم.

وأضاف لشكر خلال مروره ببرنامج “مواجهة للإقناع” في ثاني حلقاته على قناة “ميدي1تيفي”، أن مهمته الحالية تكمن في قيادة الاتحاد الاشتراكي وليس الترشح للانتخابات المقبلة، لافتا أن عملية الترشح ومنح التزكيات تخضع لقواحد الاتحاد الاشتراكي والمكتب السياسي هو الذي يحسم فيها.

وكشف لشكر أن الحزب سيعمد خلال الاستحقاقات المقبلة الى تغطية شاملة بنسبة مائة في المائة، مشيرا إلى إن الانتخابات الجهوية والجماعية، ستشهد تغطية اتحادية للدوائر بنسبة أكبر من أية مشاركات سابقة في تاريخ الحزب.

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