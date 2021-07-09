رئيس “الباطرونا” :ضريبة الكربون فرصة لتعزيز علامة “صنع في المغرب”

2021-07-09 / 11:15 مساءً
0

أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن ضريبة الكربون هي فرصة سانحة لتعزيز تنافسية العلامة التجارية “صنع في المغرب” وجعل المملكة وجهة لإنتاج صناعي بدون الكربون .

وقال لعلج، في ندوة عقد حول “دور القطاع الخاص في تحول منخفض الكربون صامد في وجه التغيرات المناخية” بمبادرة من الاتحاد ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع سفارة المملكة المتحدة في الرباط، انه ” إلى جانب الإكراهات التي ستفرضها هذه الضريبة بالنسبة للصناعة وللتصدير، يمكنها أن تشكل ايضا فرصة لتعزيز القدرة التنافسية لعلامة (صنع في المغرب).
و م ع

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدراج أزيد من 200 ألف قضية محاكمة عن بعد في النصف الاول من “2021”

إدراج أزيد من 200 ألف قضية محاكمة عن بعد…

2021-07-09 / 10:31 مساءً
Photo of عاجل.. خمس سنوات سجنا نافذا في حق سليمان الريسوني

عاجل.. خمس سنوات سجنا نافذا في حق سليمان الريسوني

2021-07-09 / 10:12 مساءً
Photo of إطلاق عرض “قطار-فن” لتشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب

إطلاق عرض “قطار-فن” لتشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب

2021-07-09 / 10:05 مساءً
Photo of عودة الإغلاق الشامل..الحجر الصحي والاحتمالات المرعبة

عودة الإغلاق الشامل..الحجر الصحي والاحتمالات المرعبة

2021-07-09 / 8:19 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي…

2021-07-09 / 6:48 مساءً
Photo of توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأعمار من 35 إلى 39 سنة

توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأعمار من 35 إلى…

2021-07-09 / 6:08 مساءً
Photo of توقيف شخص وفتاة يشتبه تورطهما في قضية “نصب وإحتيال “

توقيف شخص وفتاة يشتبه تورطهما في قضية “نصب وإحتيال…

2021-07-09 / 5:38 مساءً
Photo of إفران.. صندوق دولي يوقع إتفاقيات شراكة لإنجاز 10 مشاريع بيئية بالإقليم

إفران.. صندوق دولي يوقع إتفاقيات شراكة لإنجاز 10 مشاريع…

2021-07-09 / 5:32 مساءً
Photo of أخنوش: حزبنا يشتغل ويبني وليس دكانا سياسيا

أخنوش: حزبنا يشتغل ويبني وليس دكانا سياسيا

2021-07-09 / 5:28 مساءً
Photo of جريمة هزت بريطانيا.. اعتراف شرطي باغتصاب وقتل شابة بعد اختطافها

جريمة هزت بريطانيا.. اعتراف شرطي باغتصاب وقتل شابة بعد…

2021-07-09 / 5:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق