رئيس “الباطرونا” :ضريبة الكربون فرصة لتعزيز علامة “صنع في المغرب”

أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن ضريبة الكربون هي فرصة سانحة لتعزيز تنافسية العلامة التجارية “صنع في المغرب” وجعل المملكة وجهة لإنتاج صناعي بدون الكربون .

وقال لعلج، في ندوة عقد حول “دور القطاع الخاص في تحول منخفض الكربون صامد في وجه التغيرات المناخية” بمبادرة من الاتحاد ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع سفارة المملكة المتحدة في الرباط، انه ” إلى جانب الإكراهات التي ستفرضها هذه الضريبة بالنسبة للصناعة وللتصدير، يمكنها أن تشكل ايضا فرصة لتعزيز القدرة التنافسية لعلامة (صنع في المغرب).

و م ع

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