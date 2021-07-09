هبة بريس- وكالات

من بينها طنجة.. إطلاق عرض “قطار-فن” لتشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب

طنجة 24 نشر في 9 يوليو 2021 الساعة 21 و 20 دقيقة

تم إعطاء انطلاقة عرض “قطار-فن”، الذي يعد ثمرة اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمؤسسة الوطنية للمتاحف تروم تشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب.

ويتيح هذا العرض، الذي يمتد إلى غاية 30 شتنبر، إمكانية الولوج مع خصم بنسبة 30 في المائة لحاملي تذكرة قطار، صالحة لزيارة المتاحف التسع التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف بكل من مدن طنجة والرباط وتطوان وآسفي ومراكش.

وتروم هذه الصيغة الجديد للسفر تشجيع زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية من مختلف الشرائح الاجتماعية على السفر الاستكشافي للمتاحف عبر تمكينهم من الاستفادة، وفقا لجدول ترويجي، من الاستفادة من تخفيض قدره 30 بالمائة عند ولوج جميع المتاحف التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف بالنسبة لكل زبناء المكتب بمجرد تقديمهم لتذكرة سفرهم عبر القطار.

كما سيستفيد زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية من زيارات مؤطرة بالنسبة للرحلات الجماعية شريطة برمجتها مسبقا ب 48 ساعة . وفي ما يلي قائمة المتاحف المفتوحة التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف:

طنجة:

– متحف القصبة للثقافات المتوسطية

– متحف فيلا هاريس

– تطوان:

المتحف الأثري بتطوان

الرباط:

– متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر

-متحف التاريخ والحضارات

-المتحف الوطني للتصوير البرج الكبير

– آسفي:

-المتحف الوطني للسيراميك

– مراكش:

-متحف الروافد دار الباش

-المتحف الوطني للنسيج والسجاد دار سي سعيد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0