صحافة القارة السمراء تشيد بتصنيع المملكة للقاحات
الصورة من الارشيف

المغرب صيدلية إفريقيا”.. صحافة القارة السمراء تشيد بتصنيع المملكة للقاحات

2021-07-09 / 11:17 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الإشادة من مختلف دول العالم بما يحققه المغرب من مكتسبات تعزز حضوره الوازن و القوي سواءا إقليميا أو قاريا و حتى دوليا، و خاصة في ظل الريادة التي باتت المملكة الشريفة تتبوأها إفريقيا من خلال المشاريع العملاقة التي سطرها المغرب في إطار انفتاحه على القارة السمراء.

مشروع المغرب لتصنيع و تعبئة لقاح كورونا و عدد من اللقاحات الأخرى و الذي تم توقيع تفاصيله في حضرة الملك محمد السادس تصدر المشهد هذا الأسبوع و أضحى حديث الصحافة الدولية و الإفريقية على حد سواء.

الأخيرة و في كبريات المجلات و الجرائد الورقية و المواقع الإلكترونية ببلدان عديدة في القارة تطرقت للمشروع المغربي واصفة إياه بالكبير و الضخم و الذي سيجعل إفريقيا تتوفر على “صيدلية” تؤمن لها السيادة الصحية و تخفف أعباء تبعيتها لدول الغرب و الشرق العظمى.

و في هذا الصدد، كتب موقع “إيكوفين” أن المغرب سيصبح “صيدلية القارة” بفضل المشروع الملكي الذي وصفه بالإنجاز المبهر بعدما استطاع المغرب إقناع الصين بمنحه حقوق تصنيع و تعبئة لقاح كوفيد بأحد المصانع المغربية ضواحي الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة بوسكورة.

موقع “لاكونفيرساسيون” بدوره أشاد بمشروع المغرب و اعتبره نقلة نوعية تعزز مكانة المغرب و حضوره القوي كبلد رائد في قطاعات عديدة، حيث أكد في مقال له أن المغرب بعدما تفوق في قطاع السيارات و الطاقة الريحية و مشاريع هيكلية اقتصادية و اجتماعية عديدة هاهو اليوم يبحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصوص اللقاحات و تأمينها لدول القارة باعتباره يلعب دورا محوريا و رائدا في تنميتها بفضل سياسة “جنوب جنوب_رابح رابح” التي يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة.

أما صحيفة “أول أفريكا” فكتبت أن مشروعا بهذا الحجم يشكل فخرا ليس للمغاربة و إنما لكل إفريقيا، داعية في الوقت ذاته دول القارة لوضع يدها في يد المغرب و التكثل لمواجهة التحديات و المخاطر المحدقة.

ونختم بصحيفة “أفرينيوز” التي عنونت مقالا ب”المغرب يواصل الريادة.. مشروع تصنيع اللقاح لضمان السيادة”، و عددت فيه إيجابيات تصنيع المغرب و تعبئته للقاح كورونا و الآثار التي ستنجم عن ذلك بالنسبة لدول القارة خاصة في ظل صعوبة تأمين اللقاح و ضعف نسبة التلقيح بغالبية دول إفريقيا عدا المغرب الذي لقح أكثر من 10 ملايين شخص بالجرعتين معا.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : جديد قضية سرقة ” الخزنة الحديدية” لرجل اعمال

اكادير : جديد قضية سرقة ” الخزنة الحديدية” لرجل…

2021-07-09 / 2:04 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بـ “الإصلاح الجبائي”

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بـ…

2021-07-09 / 1:02 مساءً
Photo of مع عودة الجالية.. أسعار الأضاحي تلتهب في الأسواق قبيل العيد

مع عودة الجالية.. أسعار الأضاحي تلتهب في الأسواق قبيل…

2021-07-09 / 12:47 مساءً
Photo of هلال : الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إزالة العقبات

هلال : الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إزالة…

2021-07-09 / 11:28 صباحًا
Photo of بلفقيه يستقيل من حزب الاتحاد الاشتراكي قُبيل الانتخابات

بلفقيه يستقيل من حزب الاتحاد الاشتراكي قُبيل الانتخابات

2021-07-09 / 10:56 صباحًا
Photo of بودة أحمد يفصل في اسباب مغادرته “الوردة” والإلتحاق بـ ” الكتاب “

بودة أحمد يفصل في اسباب مغادرته “الوردة” والإلتحاق بـ…

2021-07-09 / 8:58 صباحًا
Photo of منظمة : عدد موتى المجاعة يفوق عدد وفيات كورونا في الدقيقة

منظمة : عدد موتى المجاعة يفوق عدد وفيات كورونا…

2021-07-09 / 8:29 صباحًا
Photo of طقس الجمعة …طقس حار بكل أنحاء المملكة

طقس الجمعة …طقس حار بكل أنحاء المملكة

2021-07-09 / 8:12 صباحًا
Photo of خبير: على المصابين بأمراض مزمنة فوق سن ال40، الاسراع إلى تلقي اللقاح

خبير: على المصابين بأمراض مزمنة فوق سن ال40، الاسراع…

2021-07-08 / 10:35 مساءً
Photo of نزار بركة يشرف على افتتاح مقر جديد لحزب الإستقلال بمراكش

نزار بركة يشرف على افتتاح مقر جديد لحزب الإستقلال…

2021-07-08 / 8:51 مساءً

تعليق واحد

  1. الله اخالي لينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس هوا الكل في الكل يبارك الله فيه أو انصرو على من عاداه آمين يارب العالمين يارب امين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق