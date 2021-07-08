اعضاء من الحزب الإشتراكي الموحد يرفضون الانسحاب من الفيدرالية
نبيلة منيب

منيب : ماوقع للفيدرالية رجة تاريخية مفيدة لمستقبل اليسار

2021-07-08 / 6:27 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، أن ماوقع لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يعتر رجة تاريخية مفيدة لمستقبل اليسار، وذلك جوابا على سؤال دوافع فك الإرتباط مع “الرسالة” ، وخوض الإنتخابات المقبلة برمز “الشمعة” .

وأضافت منيب خلال استضافتها أمس في برنامج لقاء مع الصحافة في الإذاعة الوطنية أنه :” لابد من التذكير أن الزلازل والإهتزازات هي التي تؤدي إلى التقدم، ولاشك أن التاريخ سيذكر هذه الرجة بأنها مفيدة ومنتجة بالنسبة لمستقبل اليسار، وهذا السحب جاء بعدما اتفقنا كفدرالية خوض هذه الانتخابات موحدين، كما هو الشأن بالنسبة للإنتخابات السابقة، ووضعنا أرضية تنص على أنه عوض التدبير الممركز للإنتخابات نقوم بالتدبير اللاممركز. “.

واسترسلت منيب في القول، أنها إقترحت علي مكونات الفيدرالية سحب التصريح الخاص بخوض الإنتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، بإسم الفدرالية، وخوض الإنتخابات المهنية بالرسالة،” ونترك مدة شهر لحل المشاكل، عندها نضع تصريحا مشتركا لخوض الإنتخابات التشريعة والمحلية، فكان ردهما أن نرجع للتشاور مع المكاتب السياسية، وهو ما تم بالفعل، قام كل من الأحزب الثلاثة بالتشاور مع المكاتب السياسية، ثم إجتمعنا وقالوا أنهم لا يردون سحب التصريح، فقلت لهم إنكم تدفعوننا للسحب والترشح برمز الحزب الذي هو الشمعة.”.

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