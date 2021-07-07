أول اجتماع رسمي.. مباحثات تجمع مسؤولين مغاربة وإسرائيليين بالرباط
أجرى السفير ،المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد يازوغ ،اليوم الأربعاء بالرباط ، مباحثات مع المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية السيد ألون أوشبيز ، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من بلاده.
وتطرق المسؤولان ،خلال هذه المباحثات، للعلاقات الثنائية ، فضلا عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ، وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في دجنبر 2020.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما التحديات الشاملة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة.
وتباحث الوفد الإسرائيلي أيضا ،بمقر الوزارة ، مع ممثلين عن مؤسسات حكومية ، وعالم الأعمال والقطاع الخاص ، حول الفرص الاقتصادية الثنائية والثلاثية.
2 تعليقات
بكل صراحة علاقة المغرب مع اسراءيل قد نستفيد منها الكثير.عكس القارة الجوز التي لا تراعي الا مصالحها.
مرحبا بالتعاون مع دولة اسراىيل في مجالات الصناعة والاقتصاد والسياسةوالثقافة والى غير ذلك ربما نجد الفضل في اسراىيل الذي لم نجده في القارة العجوز