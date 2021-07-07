سطات…طالبة جامعية تتعرض للاعتداء بطريقة غريبة

هبة بريس_ سطات

أكدت طالبة جامعية تتابع دراستها بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في اتصال هاتفي بهبة بريس، ( أ كدت) أنها تعرضت للاعتداء خطير من قبل مجهولين اثنين وهي في طريقها صوب مدرج الكلية صباح يوم الاثنين الماضي، حيث قاما بسلبها مبالغ مالية وبعض من حليها الذهبية من ذراعها وعنقها وتعريضها للتهديد بالسلاح الأبيض، قبل يعنفانها ويلوذا بالفرار على متن دراجتهما النارية.

وتابعت الطالبة الجامعية قولها بأنها أصيبت بكدمات على وجهها ونوبات سهتيرية كانت كافية بنقلها صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل تقديم المساعدة الطبية لها وتسليمها شهادة طبية تبث مدة العجز في 28 يوما.

وأضافت ذات المتحدثة، أنها تقدمت بشكاية لدى مصالح الأمن بسطات تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل شخصين قاما بتوقيفها على مستوى الطريق المؤدية صوب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وهي على متن سيارتها، بعد أن باغثاها وهما على متن دراجتهما النارية، حيث أوهماها بأنها صدمتهما بسيارتها، وما أن ترجلت الطالبة الضحية من سيارتها، حتى فاجأها أحدهما بوضع السكين على رقبتها وتجريدها من حليها الذهبية من عنقها وذراعها، فيما الآخر تسلل إلى سيارتها وخضعها لتفتيش دقيق قبل أن يعثر على مبلغ مالي كان بحوزتها، لينطلقا بسرعة على متن دراجتهما النارية صوب وجهة مجهولة.

وحسب معطيات حصلت عليها هبة بريس، فإن مصالح الأمن وفور توصلها بالشكاية سارعت إلى فتح تحقيق في الموضوع باشرته بالاستماع الى الضحية التي روت تفاصيل الواقعة كاملة معززة موقفها بشهادة طبية، فيما عمدت عناصر الشرطة العلمية إلى اتخاذ المتعين في محاولة منها لتحديد هوية المشتبه فيهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0