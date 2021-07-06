17 قتيلا و 2382 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

2021-07-06 / 9:09 مساءً
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هبة بريس-

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2382 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1760 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 يونيو إلى غاية 4 يوليوز 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألفا و 893 مخالفة، وإنجاز 8199 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و694 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و800 ألف و475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5079 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8199 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.

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