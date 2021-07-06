بوريطة يتباحث مع رئيس مكتب لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية

هبة بريس ـ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع السيد محمد المصطفى محمد الأمين زيدان، رئيس مكتب لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الموريتاني، في تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، إن اللقاء الذي جمعه بالسيد بوريطة “كان ناجحا (..) وجدنا في وزير الخارجية كامل الاستعداد لتوطيد العلاقات الثنائية وجعلها منتجة ومفيدة لشعبي البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما أواصر الأخوة والصداقة”.

وأشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى المملكة تروم توطيد العلاقات الثنائية بين المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية، عامة، وبين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، على الخصوص.

وأضاف أن الزيارة تهدف كذلك إلى الاطلاع عن قرب على عمل مجلسي النواب والمستشارين المغربيين، وتبادل التجارب والخبرات في المجال التشريعي، معربا عن أمله في الدفع بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا إلى الأمام.

ويقوم رئيس مكتب لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية بزيارة إلى المملكة على رأس وفد يضم، على الخصوص، نائب رئيس مكتب اللجنة، السيد الطالب مصطفى محمد الأمين سيدي عبد الله، وعددا من أعضاء المكتب.

وكان الوفد الموريتاني قد عقد أمس الإثنين لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

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