أكادير : الوالي “يمنع تراخيص فضاءات بيع الأضاحي على المجلس الجماعي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان ، برقية الى رئيس المجلس الجماعي أكادير ، يشعره بمنع كل التراخيص او البث في عروض استغلال الفضاءات لبيع أضاحي العيد .

وأشعر العامل عمدة المدينة صالح المالوكي, عن تشكيل لجنة ولائية في إطار الاستعدادات القبلية لعيد الاضحى المبارك، مكونة من السلطة المحلية و المكتب الصحي الجماعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيه والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، سيعهد اليها البث في طلبات العروض المقدمة باحداث فضاءات لبيع الاضاحي، ولا يمكن الترخيص او البث في الطلبات من طرف المجلس الجماعي لأكادير .

في المقابل لازال الكثير من تجار المواشي المستغلين للمرآب بالاحياء السكنية، ينتظرون مدارسة وضعيتهم بخصوص السماح لهم بإستغلال تلك الأماكن لبيع الاضاحي، والتي يكثر الاقبال عليها مع اقتراب العيد، علما أن عدد من المواطنين القاطنين في الشقق، يستغلون تلك المرآب لترك اضاحيهم حتى موعد العيد.

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