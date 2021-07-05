“السجون” تنفي تعرض سجين بالوداية لأي سوء معاملة

هبة بريس ـ الرباط

نفت إدارة السجن المحلي بالأوداية أن يكون السجين (ر.ق) المعتقل بهذه المؤسسة لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.

وقالت إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في مقطع فيديو تدعي فيه أسرة السجين المذكور “تعرض ابنها للتعذيب ودخوله في إضراب عن الطعام”، إن هذا الأخير “ذو سلوك سيء وقد ارتكب بتاريخ 20/06/2021 مخالفة إحداث الضوضاء وعدم الإمتثال والتهديد، وبعد عرضه على لجنة التأديب بالمؤسسة أصدرت في حقه عقوبة الوضع بالزنزانة الانفرادية لمدة 45 يوما”.

وأكد البيان أن السجين المعني لم يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، كما أنه لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ويتسلم وجباته الغذائية بشكل يومي، وهو يتمتع بكل حقوقه التي يكفلها له القانون بما فيها الحق في الرعاية الصحية.

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية إلى أن الترويج لادعاءات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لن يثنيها عن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، عبر زجر كل مخالفة للقانون الداخلي للمؤسسة والتصدي لأية محاولة للحصول على امتيازات غير قانونية.

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