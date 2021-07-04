توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد بالمغرب

هبة بريس-

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد 4 يوليوز 2021، أن تستمر الأجواء الحارة فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي، منطقة سوس، المنطقة الشرقية، السهول المتواجدة غرب الأطلس، وكذا شرق الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال على السواحل الوسطى وجنوب البلاد، وضعيفة إلى معتدلة القوة، من الجنوب بالجنوب-الشرقي، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14و 20 درجة بكل من المرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وغرب الأقاليم الجنوبية، ما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 20 و26 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 24 و29 درجة على سواحل المحيط الأطلسي، ما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات، الواجهة المتوسطية، وكذا السهول الشمالية للمحيط الاطلسي، ما بين 35 و41 درجة بالريف، السايس، واد ملوية، شياظمة، هضاب الفوسفاط، والماس، داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية. وستكون ما بين 41 و 45 درجة بالجنوب-الشرقي، سهول تادلة، الرحامنة، داخل منطقة سوس، وأيضا جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج مؤقتا بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف، وهائجا في باقي سواحل المحيط، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وأكلو وكذا جنوب بوجدور…

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