أولمبيك خريبكة يحجز بطاقة الصعود الثانية للقسم الأول

هبة بريس ـ خريبكة

حجز فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الجمعة، بطاقة الصعود الثانية إلى القسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي1″، بعد فوزه على مستضيفه شباب السوالم (1-0)، ضمن الجولة الـ29 من القسم الثاني.

وسجل هدف الفوز لـ”فارس الفوسفاط” البديل المهدي النغمي، ليرافق أبناء عبدالعزيز كركاش النادي السالمي، الذي حجز بطاقة العبور الأولى في الجولة الـ28.

ورفع أولمبيك خريبكة رصيده إلى 53 نقطة، في المركز الأول، متقدما بالنسبة الخاصة عن شباب السوالم، ثاني الترتيب.