وزارة الصحة تفتح مراكز التلقيح يوم الأحد لتسريع الحملة

2021-07-02 / 7:48 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت وزارة الصحة فتح مراكز التلقيح خلال يوم الأحد لتسريع عملية التلقيح الوطنية و ذلك في ظل ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا.

و أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم فتح مراكز للتلقيح يوم الأحد المقبل، في إطار تسريع عملية التلقيح الوطنية، و ذلك حتى تتمكن الفئات التي تفوق أعمارها أربعين سنة، والتي لم تتمكن بعد من أخذ جرعاتها.

و أكدت الوزارة بأنه يتوجب على المواطنات والمواطنين المعنيين التوجه إلى مراكز التلقيح طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد.

وأضاف البلاغ، “تثمينا للمكتسبات التي حققها المغرب في عملية التلقيح الوطنية، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، فإن وزارة الصحة تشدد على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد هذا الفيروس الفتاك”.

ودعت الوزارة إلى “المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة جديدة”.

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