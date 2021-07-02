“الآذان الصماء ” تـدفع وكالات تحويل الأموال للإغلاق

هبة بريس ـ الرباط

أغلقت وكالات تحويل الأموال على الصعيد الوطني أبوابها , امس الخميس , احتجاجا على ما وصفته ” بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها “شركة كاش بليس” التي رفضت الجلوس مع شركائها إلى طاولة الحوار من أجل حل المشاكل العالقة .”

وحمَّلت جمعيات وكلات تحويل الأموال بالمغرب في بلاغ لها صدر امس المسؤولية لشركة ” كاش بليس” لما ستؤول إليه أوضاع الشراكة الثنائية بينهما في حال استمرار تعنّتها ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار , متشبتين بحقّهم باللجوء إلى القضاء التجاري صوناً لحقوق وكلاء الشركة .

وتعتزم ذات الجمعيات المهنية حسب ما أعلنت عنه في مؤتمر وطني لها بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل انعقد امس الخميس الإستمرار في خوض جميع الأشكال النضالية التي تراها ملائمة في الوقت والمكان المناسبين ,والتي تشمل , حسب ذات البيان, خوض شكل احتجاجي أمام المقر الإجتماعي للشركة بالدار البيضاء بحر الأسبوع المقبل .

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