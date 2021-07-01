بعد فرار لأزيد من سنة.. اعتقال عون سلطة متهم باغتصاب طفلة ضواحي تطوان

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم تطوان، اليوم الخميس، من توقيف عون سلطة متهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، بعد فرار لأزيد من سنة.

وبحسب مرصد الشمال لحقوق الانسان، فان عون السلطة الموقوف ظل موضوع مذكرة بحث أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بناء على شكاية وجهتها أسرة الطفلة الضحية، تتهمه من خلالها بافتضاض بكارتها داخل منزل بمدينة المضيق وتهديدها بنشر فيديوهات توثق لعمليات جنسية سجلت خفية عنها.

وأعرب مرصد الشمال لحقوق الانسان ، أنه تلقى بارتياح كبير اعتقال السلطات عون سلطة بمنطقة ازلا ضواحي اقليم تطوان، بعدما استغل علاقة الثقة باسرة الضحية ليعتدي عليها جنسيا ويستغلها لمرات متعددة.

وثمن مرصد الشمال لحقوق الانسان المجهودات التي بذلتها السلطات الامنية لايقاف المتهم، كما طالب القضاء بتشديد العقوبات الخاصة بقضايا الاعتداء الجنسي على الاطفال.

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