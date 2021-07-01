الصورة تعبيرية

بعد فرار لأزيد من سنة.. اعتقال عون سلطة متهم باغتصاب طفلة ضواحي تطوان

2021-07-01 / 7:29 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم تطوان، اليوم الخميس، من توقيف عون سلطة متهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، بعد فرار لأزيد من سنة.

وبحسب مرصد الشمال لحقوق الانسان، فان عون السلطة الموقوف ظل موضوع مذكرة بحث أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بناء على شكاية وجهتها أسرة الطفلة الضحية، تتهمه من خلالها بافتضاض بكارتها داخل منزل بمدينة المضيق وتهديدها بنشر فيديوهات توثق لعمليات جنسية سجلت خفية عنها.

وأعرب مرصد الشمال لحقوق الانسان ، أنه تلقى بارتياح كبير اعتقال السلطات عون سلطة بمنطقة ازلا ضواحي اقليم تطوان، بعدما استغل علاقة الثقة باسرة الضحية ليعتدي عليها جنسيا ويستغلها لمرات متعددة.

وثمن مرصد الشمال لحقوق الانسان المجهودات التي بذلتها السلطات الامنية لايقاف المتهم، كما طالب القضاء بتشديد العقوبات الخاصة بقضايا الاعتداء الجنسي على الاطفال.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتحارشاب في عقده الثالث شنقا بفاس

انتحارشاب في عقده الثالث شنقا بفاس

2021-07-01 / 8:11 مساءً
Photo of بعد قتلهم للكلاب سُمّاً…عصابة اجرامية تسرق 50 رأسا من الأغنام ببرشيد

بعد قتلهم للكلاب سُمّاً…عصابة اجرامية تسرق 50 رأسا من…

2021-07-01 / 7:43 مساءً
Photo of الناظور .. إدانة قاتل الطفلة “إخلاص” بالسجن المؤبد

الناظور .. إدانة قاتل الطفلة “إخلاص” بالسجن المؤبد

2021-07-01 / 6:56 مساءً
Photo of تحويل موضعي مؤقت لحركة السير بين مراكش وآسفي والجديدة

تحويل موضعي مؤقت لحركة السير بين مراكش وآسفي والجديدة

2021-07-01 / 6:38 مساءً
Photo of وضع وبائي لايحتمل التهوين.. الحكومة تقرر العودة لعقد اجتماعاتها عن بعد

وضع وبائي لايحتمل التهوين.. الحكومة تقرر العودة لعقد اجتماعاتها…

2021-07-01 / 6:34 مساءً
Photo of حصول 27 شاطئا على علامة اللواء الأزرق برسم صيف 2021

حصول 27 شاطئا على علامة اللواء الأزرق برسم صيف…

2021-07-01 / 5:25 مساءً
Photo of حالتي وفاة و 789 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

حالتي وفاة و 789 إصابة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-07-01 / 5:09 مساءً
Photo of مسؤولة أممية ..المغرب رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

مسؤولة أممية ..المغرب رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

2021-07-01 / 4:40 مساءً
Photo of مع اقتراب عيد الأضحى.. تخوفات من إعادة الإغلاق و تشديد الحجر الصحي

مع اقتراب عيد الأضحى.. تخوفات من إعادة الإغلاق و…

2021-07-01 / 3:44 مساءً
Photo of “إخلاص” تعيد التحرش بالمرأة العاملة للواجهة في قالب درامي

“إخلاص” تعيد التحرش بالمرأة العاملة للواجهة في قالب درامي

2021-07-01 / 3:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق