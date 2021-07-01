إخلاص" تعيد التحرش بالمرأة العاملة للواجهة في قالب درامي

“إخلاص” تعيد التحرش بالمرأة العاملة للواجهة في قالب درامي

2021-07-01 / 3:29 مساءً
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هبة بريس ـ البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عمل فني جديد يحمل الكثير من التشويق و الإثارة ذاك الذي اختار له أصحابه عنوان “إخلاص” و الذي يلخص قصة شابة مكافحة قاومت كل أشكال التحرش و الميز و الاضطهاد لتحقق الذات و تصل المبتغى متحدية كل الصعاب و المطبات.

“إخلاص” العمل الفني الذي أخرجته غزلان لعزيز و كتب سيناريو قصته حميد بوغالم، شارك في بطولته كل من الفنانة الشابة و المتألقة فاطمة الزهراء رمان و محمد حراكة و زهور السليماني و عدد من الفنانين.

و يحكي الفيلم قصة الشابة إخلاص التي جسدت دورها الممثلة الواعدة فاطمة الزهراء رمان بكثير من الاحترافية، حيث أن بطلة الفيلم كان تبحث عن عمل بعد نيلها دبلوم عالي من معهد للتدبير المقاولاتي شعبة التجارة و التسيير.

و تشاء المفارقات أن يكون البحث عن عمل نقطة التحول في حياة الشابة إخلاص المنحدرة من أسرة بسيطة و محافظة، حيث و بعد قبول طلبها في إحدى الشركات ستصبح عرضة للتحرش الجنسي من طرف رب عملها.

ذكاء الشابة إخلاص في الفيلم و شخصيتها القوية دفعتها لعدم الرضوخ لنزوات مديرها و قاومته بكل شجاعة، قبل أن تواصل طريق نجاحها المهني عبر نيلها الترقية لتصبح مديرة الشركة فيما بعد.

و كان حلم الطفولة لدى إخلاص أن تسافر بمعية والديها للديار المقدسة لأداء مناسك الحج و هو الحلم الذي ستحققه في نهاية الفيلم الدرامي المثير الذي يلامس العديد من الظواهر الاجتماعية بالمغرب.

و في دردشة مع بطلة الفيلم، أكدت فاطمة الزهراء رمان أن قبولها تجسيد و أداء دور إخلاص أملته مجموعة من المعطيات في مقدمتها التقارب الكبير بين شخصيتها الحقيقية و شخصية البطلة وكذا بعض النقاط المشتركة بين ما عاشته في مرحلة سابقة و ما جسدته في الدور الذي أنيط لها.

و أوضحت الفنانة الشابة أن شخصية إخلاص جذبتها بشكل كبير بعد أن اطلعت على سيناريو الفيلم، موضحة أن أكثر النقاط المشتركة بين البطلة و مجسدة دورها هو الشخصية القوية و الذكاء و عدم الاستسلام للمغريات و الدفاع عن المبادئ مهما كانت الظروف فضلا على رضى الله و الوالدين الذي يعتبر أساس النجاح في الحياة.

و أكدت فاطمة الزهراء رمان أنها سبق و لعبت عددا من الأدوار المركبة كشخصية “لوسي” في فيلم “لوسي لي” لعز العرب الكغاط، غير أن شخصية إخلاص كانت قريبة جدا منها للاعتبارات السالفة الذكر.

و عبرت بطلة “إخلاص” عن سعادتها بالمشاركة في بطولة الفيلم إلى جانب ثلة من الأسماء اللامعة و المخضرمة كمحمد حراكة و زهور السليماني و شخصيات عديدة.

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