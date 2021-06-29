موجة حر بعدد من مناطق المملكة من الخميس إلى الأحد المقبلين

هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من يوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبلين.

وأوضحت المديرية ،في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر هذه ستهم عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وخنيفرة و خريبكة وسطات، حيث ستتراوح درجة الحرارة العليا بين 39 و 42 درجة.

وأضافت المديرية أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا، عمالات وأقاليم أسا الزاك والرشيدية وفكيك وسمارة وتارودانت وطاطا وزاكورة، حيث ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 42 و 45 درجة.

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