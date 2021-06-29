موجة حر بعدد من مناطق المملكة
الصورة من الارشيف

موجة حر بعدد من مناطق المملكة من الخميس إلى الأحد المقبلين

2021-06-29 / 2:23 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من يوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبلين.

وأوضحت المديرية ،في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر هذه ستهم عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وخنيفرة و خريبكة وسطات، حيث ستتراوح درجة الحرارة العليا بين 39 و 42 درجة.

وأضافت المديرية أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا، عمالات وأقاليم أسا الزاك والرشيدية وفكيك وسمارة وتارودانت وطاطا وزاكورة، حيث ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 42 و 45 درجة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدينة فاس.. تترنح تحت وطأة الهشاشة التنموية

مدينة فاس.. تترنح تحت وطأة الهشاشة التنموية

2021-06-29 / 3:35 مساءً
Photo of بوريطة..إفريقيا تضع نجاعة النظام متعدد الأطراف على محك الاختبار

بوريطة..إفريقيا تضع نجاعة النظام متعدد الأطراف على محك الاختبار

2021-06-29 / 3:24 مساءً
Photo of “البيجيدي” يقاضي مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي

“البيجيدي” يقاضي مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي

2021-06-29 / 2:03 مساءً
Photo of ذكرى استرجاع سيدي إفني.. منعطف تاريخي حاسم في مسار الكفاح الوطني

ذكرى استرجاع سيدي إفني.. منعطف تاريخي حاسم في مسار…

2021-06-29 / 1:43 مساءً
Photo of أكادير : الوالي حجي ” يرهن” تراخيص ” جيت سكي” ومطالب بالإفراج عنها

أكادير : الوالي حجي ” يرهن” تراخيص ” جيت…

2021-06-29 / 1:32 مساءً
Photo of تهنئة بمناسبة حفل زواج الزميلة لبنى أبروك

تهنئة بمناسبة حفل زواج الزميلة لبنى أبروك

2021-06-29 / 12:06 مساءً
Photo of “إبي سي المغرب” تُقاضي شركة عقارية بسبب ”إتلاف ممتلكاتها “

“إبي سي المغرب” تُقاضي شركة عقارية بسبب ”إتلاف ممتلكاتها…

2021-06-29 / 11:57 صباحًا
Photo of تأجيل محاكمة حامي الدين ومـاء العينين .. .”ظلم واقع عليه “

تأجيل محاكمة حامي الدين ومـاء العينين .. .”ظلم واقع…

2021-06-29 / 11:43 صباحًا
Photo of الـ ONCF يُطلق عرضا جديدا لفائدة زبنائه

الـ ONCF يُطلق عرضا جديدا لفائدة زبنائه

2021-06-29 / 11:20 صباحًا
Photo of فاجعة تهز مدينة خريبكة…ثلاثيني يقتل أمه بمطرقة

فاجعة تهز مدينة خريبكة…ثلاثيني يقتل أمه بمطرقة

2021-06-29 / 9:01 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق