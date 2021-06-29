تهنئة بمناسبة حفل زواج الزميلة لبنى أبروك

هبة بريس

بسم الله الرحمن الرحيم”

ومن آياتة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

صدق الله العظيم”

وسط العائلة و المقربين و في جو مليء بالدفئ و البهجة و السرور، احتفلت لبنى أبروك رئيسة تحرير الجريدة الالكترونية هبة بريس والمهندس يوسف الغندوري بحفل زفافهما.

و بهذه المناسبة فإن أسرة الجريدة تتقدم بأحر التهاني وأزكى عبارات التبريك للعروسين راجية لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان وصالح الرفاه والبنين و أن تكون هذه المناسبة مدخل يمن وبركة على عائلتهما.

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