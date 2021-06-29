تهنئة بمناسبة حفل زواج الزميلة لبنى أبروك

2021-06-29 / 12:06 مساءً
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هبة بريس

بسم الله الرحمن الرحيم”

ومن آياتة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

صدق الله العظيم”

وسط العائلة و المقربين و في جو مليء بالدفئ و البهجة و السرور، احتفلت لبنى أبروك رئيسة تحرير الجريدة الالكترونية هبة بريس والمهندس يوسف الغندوري بحفل زفافهما.

و بهذه المناسبة فإن أسرة الجريدة تتقدم بأحر التهاني وأزكى عبارات التبريك للعروسين راجية لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان وصالح الرفاه والبنين و أن تكون هذه المناسبة مدخل يمن وبركة على عائلتهما.

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