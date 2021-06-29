الاتحاد الأوروبي يعتمد “شهادة صحية رقمية”بهدف إحياء السياحة

هبة بريس ـ وكالات

تبدأ دول الاتحاد الأوروبي الخميس اعتماد “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد”، وهي شهادة صحية تهدف إلى تسهيل التنقل وإحياء السياحة داخل الاتحاد هذا الصيف.

و”الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد”، مجانية وسيكون معترفا بها في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وآيسلندا والنرويج.

وستطبق هذه الشهادة في 3 حالات: تثبت أن شخصا تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 أو خضع لفحص سلبي أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.

ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة السريعة إضافة إلى فحص كوفيد التقليدي.

ويوصي الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاثنين وتوحيد مدة صلاحيتهما بحيث لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول بالنسبة إلى الفحص التقليدي و48 ساعة للفحص السريع.

وليثبت الشخص أنه متحصن بعد الإصابة، عليه أن يقدم فحصا تقليديا إيجابيا يظهر أنه أصيب سابقا. والحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يوما، لكن الدول يمكنها تقليص هذه المدة. .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0