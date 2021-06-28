منظمة الصحة تدعو العالم الى الاستعداد لجوائح جديدة

هبة بريس- وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، ضرورة أن يستخلص المجتمع الدولي الدروس من أزمة فيروس كورونا للاستعداد بشكل مناسب لجوائح مستقبلية.

وقال تيدروس، في كلمة مصورة وجهها الاثنين إلى قمة الدول الجزرية المصغرة: “علينا جميعا أن نتعلم الدروس التي تعطيها هذه الجائحة… من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي”.

وانتقد تيدروس من جديد ما وصفه بـ”عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض”.

وأشار إلى أن 77% من كل التطعيمات ضد فيروس كورونا التي تم إجراؤها في العالم تأتي من نصيب 10 دول.

ويواجه العالم منذ يناير 2020 أزمة صحية حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 180 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 3.9 مليون منهم.

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