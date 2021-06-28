أكادير : البيجيديون يصفعون عمدة المدينة في أول امتحان قبيل الانتخابات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن عمليات التصويت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بأكادير، قد أسفرت عن مفاجأة كبيرة تتمثل في معاقبة عمدة اكادير” صالح المالوكي” بعد عدم التصويت له لنيل تزكية الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة.

وشكلت نتائج الانتخابات للكتابة الإقليمية للحزب” صفعة” لرئيس المجلس الجماعي لأكادير قبيل الانتخابات المقبلة، بعد أن حصل هذا الاخير عن صوتين إثنين فقط خلال العملية المذكورة التي أفرزت نتائجها فوز كل من محمد باكيري بتزكية النيابيات البرلمانية، في حين آلت تزكية الجماعيات إلى محمد بلفقيه.

يذكر أن المالوكي الذي قاد لائحة الحزب خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية، كان قد حصل على تزكيتي الجماعيات والنيابيات بدعم كبير من الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران الذي كان آنذاك بصدد معاقبة أنصار العثماني من قبيل القسطلاني وغيره.

ويأتي هذا الانقلاب الداخلي عن ” المالوكي” بعد موجة غضب على طريقة تدبيره لشؤون البلدية، وما اعقبها من استقالات داخل تشكيلة المجلس الذي يترأسه، كما ساهمت المتابعات القضائية في حقه، الى تقليص حظوظه في الاستمرار في تقلد مسؤوليات داخل حزب البيجيدي بأكادير .

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