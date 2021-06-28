حاكمة الناشط الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع أحمد ويحمان
الناشط الحقوقي أحمد ويحمان

ملف نيطافيم..ويحمان يمثل من جديد أمام استئنافية الرشيدية

2021-06-28 / 10:46 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن رئيسه أحمد ويحمان، سيمثل اليوم الإثنين، أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية على خلفية ملف شركة نيطافيم التابعة لجيش الحرب الصهيوني والتي قضى بسببها شهرا من الحبس في سجن توشكا الصحراوي قبل حوالي سنتين

وأضاف المرصد في بيان له، أن رئيس المرصد يتابع بتهمة إهانة موظفين عموميين في المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود إثر احتجاج سلمي لمناضلي ومناضلات المرصد و ال BDS على تسويق سلع نيطافيم الصهيونية بالمعرض الدولي .

وتابع أن رئيس المرصد كان قد تعرض لاعتداء من طرف رجل سلطة وعدد من الأعوان نجم عنه عاهة مستديمة بيده اليمنى بإقرار طبيب السجن و كذا إعاقة حركية جزئية على مستوى الورك.

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