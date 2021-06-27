فرنسا.. انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات الاقليمية

2021-06-27 / 11:02 مساءً
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هبة بريس- وكالات

فشل اليمين المتطرف في الحصول على أي إقليم إثر الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت الأحد، وفق التقديرات الأولية.

وأكدت الاستطلاعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء صعود نجم اليمين في عدة مناطق أبرزها المنطقة الباريسية و”أو دو فرانس” بشمال البلاد وبروفانس-ألب كوت دازور في الجنوب.

وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات التي أجريت الأحد إخفاق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الفوز بأي منطقة.

وأشارت التقديرات الأولية إلى تقدم مرشح اليمين رونو موزولييه على مرشح حزب “التجمع الوطني” تييري مارياني في منطقة بروفانس-الب كوت دازور، وهي الوحيدة التي كان اليمين المتطرف مؤهلا للفوز بها.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “إيفوب” حصول اليمين المتطرف على 44.2 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات في بروفانس ألب كوت دازور، مقابل 55.8 بالمئة لتيار المحافظين.

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