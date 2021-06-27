إعطاء انطلاقة تركيب جسر معلق لخط الترامواي بالبيضاء

2021-06-27 / 2:37 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت أشغال إحداث جسر معلق خاص بعربات الترامواي وسط مدينة الدار البيضاء ، حيث أعطيت انطلاقة عملية تثبيت جسر حديدي خاص بعربات الترمواي بعد مد السكة الحديدية وتثبيت مختلف الأنظمة.

هذا المشروع التنموي الهام سيمكن عربات الترامواي من عبور الطريق السيار الحضري الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والرباط على مستوى شارع أولاد زيان.

الجسر الجديد سيتكون من ثلاث أجزاء، بحيث إن الجزء الأساسي يمتد على 50 متر طولا و11 مترا عرضا، و هو من نوع الجسور المقوسة، و سيكون إنجازه وتركيبه في منصة بعين المكان على جنبات الطريق السيار ، دون أن يسبب ذلك في أي خلل أو ارتباك في حركة السير العادية ، كما أن عملية سحبه وتثبيته تستغرق مدة محدودة قد لا تتعدى 24 ساعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدول المغرب يحتجون على الحكومة بإغلاق المكاتب لأسبوع كامل

عدول المغرب يحتجون على الحكومة بإغلاق المكاتب لأسبوع كامل

2021-06-27 / 1:43 مساءً
Photo of حالة الطقس ليوم الأحد.. حرارة مرتفعة تصل 38 درجة

حالة الطقس ليوم الأحد.. حرارة مرتفعة تصل 38 درجة

2021-06-27 / 9:13 صباحًا
Photo of تناسل سيارات “القهوة” المتنقلة يدفع أرباب المقاهي لمراسلة الحكومة

تناسل سيارات “القهوة” المتنقلة يدفع أرباب المقاهي لمراسلة الحكومة

2021-06-27 / 12:00 صباحًا
Photo of بحضور عدد من مسؤولي البيضاء.. افتتاح أكبر نفق في إفريقيا

بحضور عدد من مسؤولي البيضاء.. افتتاح أكبر نفق في…

2021-06-26 / 10:58 مساءً
Photo of اعتقال سيدة عمرها 63 سنة وبحوزتها ستة آلاف حبة قرقوبي

اعتقال سيدة عمرها 63 سنة وبحوزتها ستة آلاف حبة…

2021-06-26 / 10:35 مساءً
Photo of وزارة الصحة تضع اللمسات الأخيرة على مخططها الاستراتيجي

وزارة الصحة تضع اللمسات الأخيرة على مخططها الاستراتيجي

2021-06-26 / 9:53 مساءً
Photo of سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

2021-06-26 / 7:18 مساءً
Photo of أكادير.. الوالي “حجي” ينهي جدل قضية الأطفال “الصم البكم”

أكادير.. الوالي “حجي” ينهي جدل قضية الأطفال “الصم البكم”

2021-06-26 / 6:41 مساءً
Photo of تارودانت : ساكنة ” بوتسغارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف زحف الرعاة الرحل

تارودانت : ساكنة ” بوتسغارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف…

2021-06-26 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-06-26 / 4:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق