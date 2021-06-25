الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز للموارد البشرية

هبة بريس- و م ع

– تم، اليوم الجمعة بالصخيرات، عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز للموارد البشرية، وذلك في إطار اللقاء الوطني حول تدبير الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع.

وثمن المشاركون في هذا اللقاء ” النتائج المُرضية” لتنفيذ مشروع وزرارة الصحة الرائد المتعلق بالتدبير اللامتمركز للموارد البشرية، والذي يتماشى تماما مع ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقته المملكة.

وفي هذا الصدد، أشاد المشاركون بانخراط مختلف الفاعلين والمصالح على المستويين المركزي والجهوي من أجل إنجاح هذا المشروع، وذلك بهدف ضمان استقلالية تدبير الموارد البشرية للوزارة على مستوى الجهات.

كما سلط المتحدثون الضوء على المنهجيات المتبعة على مستوى هذا القطاع لدعم ومواكبة الكفاءات من أجل ضمان استقلالية المصالح اللاممركزة.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على التقدم المحرز في تفعيل عملية تفويض التوقيع، كشكل من أشكال تكريس الجهوية المتقدمة على مستوى هذه الوزارة.

وفي هذا الصدد، ذكر المشاركون بإصدار عدة قرارات وزارية تهدف إلى تسريع عملية تفويض التوقيع، بالإضافة إلى إرساء برنامج دعم ومواكبة المصالح اللاممركزة وتعزيز الميزانيات المخصصة لهذه المصالح.

كما أكدوا على انخراط جميع المصالح اللاممركزة من أجل إنجاح مسلسل تدبير مباريات التوظيف.

واعتبروا أن تنظيم مباريات التوظيف الجهوي يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق تكريس الجهوية المتقدمة على مستوى هذا القطاع.

من جهة أخرى، شكل اللقاء مناسبة للتذكير بإحداث وحدة لتتبع وتدقيق تدبير الموارد البشرية في سنة 2020 بهدف تقديم توصيات واستعراض عمل الموارد البشرية.

وأشاد المتدخلون بنجاح هذه الوحدة رغم الإكراهات التي واجهتها، خاصة وأن إحداثها تزامن مع فترة الحجر الصحي.

من ناحية أخرى، تتبع المشاركون عرضا حول البوابة الإلكترونية لتدبير الموارد البشرية “SIRHA”، التي يرتقب تعميم أبوابها قبل سنة 2022، والتي توفر “خدمة ذاتية” للموظفين والمدبرين.

كما تميز اللقاء بتقديم عرض حول تجربة المديرية الجهوية للصحة لطنجة تطوان الحسيمة في تدبير الموارد البشرية، في إطار مسلسل اللاتمركز، بالاضافة إلى انعقاد الاجتماع السابع للجنة المركيز لتنسيق التكوين على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بهدف تأمين موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة بجميع جهات المملكة.

ومكن هذا الاجتماع السابع من مناقشة أهم المشاريع والإصلاحات التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها، ولا سيما مشروع إعادة تأهيل نظام التكوين القائم على الرفع من قدرات التكوين للمؤسسات المعنية.

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