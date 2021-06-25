طنجة.. 35 سنة لابن قتل والده بمساعدة أمه

2021-06-25 / 6:16 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، إدانة المتهم بقتل أبيه بمساعدة أمه، وحكمت عليهما بـ 35 سنة سجنا نافذا بعد أن تابعتهما بجناية “القتل العمدي”.

وقضت المحكمة بعقوبة 20 سنة للابن و15 سنة للزوجة، اعتمادا على شهادة شقيق الضحية، الذي حضر الجلسة وأكد تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بجماعة بني عروس وفي جميع مراحل التحقيق، حيث ذكر أن الهالك صرح له قبل وفاته بأن ابنه وزوجته هجما عليه ليلا واعتديا عليه بالضرب قبل أن يرغماه على تجرع سائل النيتريك “الماء القاطع”، بسبب خلاف عائلي.

وتعود فصول القضية الى اوخر سنة 2020 حينما اخطر شقيق المتهم مصالح الدرك الملكي ضواحي اقليم العرائش بتعرض شقيقيه لاعتداء من طرف زوجته وابنه ليتم نقله صوب مستشفى سانية الرمل بتطوان وبعدها الى مستشفى ابن سينا بالرباط قبل أن يفارق الحياة.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

2021-06-25 / 8:45 مساءً
Photo of كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

2021-06-25 / 7:32 مساءً
Photo of لجنة “بنموسى” تقدم مضامين تقرير النموذج التنموي لممثلي الغرف المهنية

لجنة “بنموسى” تقدم مضامين تقرير النموذج التنموي لممثلي الغرف…

2021-06-25 / 7:05 مساءً
Photo of 551 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

551 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة…

2021-06-25 / 4:57 مساءً
Photo of مجموعة “العالية للتعمير” ترد على “الإتهامات ” وتؤكد حرصها على احترام معايير الجودة

مجموعة “العالية للتعمير” ترد على “الإتهامات ” وتؤكد حرصها…

2021-06-25 / 4:12 مساءً
Photo of مسؤول : هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض على تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي

مسؤول : هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض…

2021-06-25 / 3:44 مساءً
Photo of تارودانت .. تُكابد ” البؤس والتهميش” وتحتاج التفاتة مركزية

تارودانت .. تُكابد ” البؤس والتهميش” وتحتاج التفاتة مركزية

2021-06-25 / 2:21 مساءً
Photo of مراكش : عشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية

مراكش : عشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير…

2021-06-25 / 1:30 مساءً
Photo of أكادير : 78 يوم من الاضراب عن الطعام ينتهي ب ” المرأة الحديدية” في غرفة الإنعاش

أكادير : 78 يوم من الاضراب عن الطعام ينتهي…

2021-06-25 / 12:54 مساءً
Photo of طنجة : احباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

طنجة : احباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

2021-06-25 / 12:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق