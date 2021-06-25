طنجة.. 35 سنة لابن قتل والده بمساعدة أمه

هبة بريس- مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، إدانة المتهم بقتل أبيه بمساعدة أمه، وحكمت عليهما بـ 35 سنة سجنا نافذا بعد أن تابعتهما بجناية “القتل العمدي”.

وقضت المحكمة بعقوبة 20 سنة للابن و15 سنة للزوجة، اعتمادا على شهادة شقيق الضحية، الذي حضر الجلسة وأكد تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بجماعة بني عروس وفي جميع مراحل التحقيق، حيث ذكر أن الهالك صرح له قبل وفاته بأن ابنه وزوجته هجما عليه ليلا واعتديا عليه بالضرب قبل أن يرغماه على تجرع سائل النيتريك “الماء القاطع”، بسبب خلاف عائلي.

وتعود فصول القضية الى اوخر سنة 2020 حينما اخطر شقيق المتهم مصالح الدرك الملكي ضواحي اقليم العرائش بتعرض شقيقيه لاعتداء من طرف زوجته وابنه ليتم نقله صوب مستشفى سانية الرمل بتطوان وبعدها الى مستشفى ابن سينا بالرباط قبل أن يفارق الحياة.

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