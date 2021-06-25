ديزي دروس ينعي صديقه بكلمات مؤثرة

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان المغربي ديزي دروس صديقه الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و كتب الفنان المغربي:”خويا وصاحبي مروان، أجَلك وصل بكري، مشيتي وخليتينا مصدومين.. شكراً على گاع داكشي لي درتي معايا، شكراً حيت كبّرتي بيا من أول نهار، شكراً حيت عاونتيني و وقفتي معايا من البداية”.

و أضاف:”شكراً حيت كنتي أحسن صاحب لينا كاملين وأنا أول واحد يشهد لك بيها، وغنبقى نترحم عليك ماحدي باقي فهاد الدنيا.. الله يرحمك صاحبي، الوداع خويا”.

و الجدير بالذكر أن الراحل هو ابن الحي الذي نشأ فيه ديزي دروس وترعرع فيه، و قد وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض .

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