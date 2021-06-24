منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة السلطات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاجأ عدد من المغاربة الذين كانوا ينوون السفر خارج الوطن للسياحة و الاستجمام بمنعهم من السفر بحجة عدم توفرهم على رخصة تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني.

و بالرغم من كون وزارة الخارجية قد أكدت سلفا أنه يمكن للمغاربة الذين تم تلقيحهم السفر خارج الوطن دون الحاجة لترخيص رسمي مهما كان الغرض من سفرهم، غير أنه في المطار يتم عكس ذلك و يمنع من السفر كل الأشخاص ملقحين كانوا أم لا إذا لم يتوفروا على ترخيص من العمالات التي يتبع لها مقر سكناهم.

و وجدت وكالات الأسفار و شركات الطيران نفسها في مأزق أمام زبنائها الذين اقتنوا عددا من التذاكر و تم منعهم من السفر للسياحة خارج أرض الوطن، حيث طالب الزبناء باسترجاع المبالغ التي دفعوها ماداموا لم يستفيدوا من الخدمات المؤدى عنها.

و الغريب في الأمر، أن عددا من المواطنين الذين تواصلوا مع هبة بريس أكدوا أنهم حاولوا بشتى الطرق الحصول على تراخيص مغادرة التراب الرطني قصد السياحة خارج المغرب غير أن جواب مسؤولي التراخيص بعدد من العمالات يكون بالرفض.

و أوضح المعنيون بالأمر أن المكلفين بالتراخيص يجيبون بأن الرخصة تسلم فقط للراغبين في العلاج الطارئ أو العمل أو الدراسة، بينما ترفض طلبات السياحة رغم الإدلاء بوثائق ثتبت حجوزات الطيران و الفندق ببلد الاستقبال

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