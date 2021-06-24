أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط الساحلي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد جل الشوارع المؤدية إلى كورنيش مدينة أكادير ، بلوكاج في حركة السير، بسبب أشغال إعادة تهيئة شوارع وساحات المدينة .

وضعية اثرت بشكل سلبي على حركة السير وتأخد الأنشطة الاقتصادية بالمدينة، كما أن الوضعية ساهمت في إستياء السائقين ومعهم الراجلين، بعد أن أغلقت كل الشوارع بالسياجات الحديدية جراء الاشغال.

سوق الاحد وهو واحد من أكبر الأسواق بالحهة، يعرف خلال هذه الأيام إقبالا كبيرا واستثنائيا، مع حلول فصل الصيف، غير أن انتشار أوراش البناء وتهيئة الشوارع تسبب في ازدحام كبير.

وطالب عدد من المواطنين، من ولاية الجهة، الانكباب على وضع إستراتيجية تراعي حلول فصل الصيف وما يواكب ذلك من إقبال المصطافين على الشواطئ، ووضع خطة ” سلاسة السير” وتغيير محاور بأخرى من وسط المدينة إلى شمالها، عوض الانكباب على الاشغال في كل الطرق والساحات، مع إستئناف الاشغال بعد 11 ليلا في فترة منع السير والجولان طبقا لحالة الطوارئ المعلنة من أجل تسريع وتيرة الانجاز.

وكانت فترة الحجر الصحي مهمة لتسريع الاشغال في مخطط التهيئة الحضرية، غير أن عدم تسريع وتيرة الاشغال أنذاك خلق اليوم إنحسار في حركة السير وهو ما سيؤثر على عطلة فصل الصيف هذه السنة.

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