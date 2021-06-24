النمودج التنموي
شكيب بنموسى

الكفاءات الطبية لمغاربة العالم يُعبرون عن دعمهم للنموذج التنموي الجديد

2021-06-24 / 11:13 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

عبرت المنظمة غير الحكومية “سي 3 إم”، التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها، والتي تضم أزيد 500 كفاءة طبية من مغاربة العالم، عن كامل دعمها للنموذج التنموي الجديد الذي جرى تقديمه مؤخرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح الدكتور سمير قدار، رئيس “سي 3 إم”، في بلاغ أن “المغرب، خلف قيادة ملكه الذي يسهر على تطوير مشاريع مهيكلة وحسن تنفيذها، حقق مظاهر تقدم كبرى في جميع المجالات، من خلال إيلاء عناية خاصة للعنصر البشري”.

وأكد أن تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع ساكنة المملكة “يشهد على إرادة الهيئات العليا بالبلاد إزاء إضفاء دينامية حقيقية على تفتح وإدماج جميع شرائح المجتمع، ومن ثم جعلها تلبي حاجيات جديدة”.

وأوضح أن “تنوع وحجم المشاريع التي يباشرها المغرب، إلى جانب إطلاقها المتوازي في مختلف القطاعات، كان يتطلب بلورة مخطط مديري شامل يرسي قواعد تنمية مهيكلة ودائمة. وهو ما تسنى تحقيقه”، مذكرا بأن النموذج التنموي الجديد يعد “وثيقة أساسية جرى إعدادها وفقا لمنهجية براغماتية ومتعدد الأبعاد”.

وأشار إلى أنه “تم طلب مساهمة جميع القوى الحية للبلاد، وبالتالي فإن انخراطها في هذا المخطط الجديد كان شاملا”.

ونوه الدكتور قدار بكون هذا العمل، الذي ينبني على عدة محاور، يولي أهمية نوعية للقطاع الصحي، مسجلا أنه “ليس غاية في حد ذاته، ولا حتى دليل شامل يصف الإجراءات المحددة التي يتعين اتخاذها، لكنه يشكل خارطة طريق تستند إلى توصيات، والتي تستمد قوتها من راهنيتها الدائمة، مع التذكير بالاحتياجات الأساسية حسب القطاعات ويسمح بدعم أي فاعل منخرط في تنفيذ المشاريع”.

لهذا من الضروري اليوم -يضيف السيد قدار- أن “يتملكه الفاعلون المغاربة، لاسيما مهنيو الصحة، ويقوموا بترجمته إلى مخطط عمل مفصل ومرقم يتيح معالجة نقاط الضعف التي تم تسليط الضوء عليها في هذه الوثيقة الثمينة”.

وخلص إلى القول إن “النموذج الجديد يشدد على أهمية الرأسمال البشري، سواء أكان داخل أو خارج التراب الوطني”، مشيرا إلى أنه داخل “سي 3 إم” فإن “غالبية أعضائنا يوجدون على بعد آلاف الكيلومترات من المغرب. ومع ذلك، تبقى الحقيقة هي أن قلوبنا حاضرة بلا شك في وطننا. وكالعادة، نحن ننخرط في المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، وننفذ مشاريعنا، قدر الإمكان، بالتعاون الوثيق مع زملائنا في المغرب ومؤسساتنا العمومية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة السلطات”

منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة…

2021-06-24 / 2:48 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يُبرئ ”قضاة الرأي“ ويتجه لطي الملف

مجلس عبد النباوي“ يُبرئ ”قضاة الرأي“ ويتجه لطي الملف

2021-06-24 / 2:06 مساءً
Photo of السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل للمهنيين

السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل…

2021-06-24 / 1:55 مساءً
Photo of باحث .. متحور دلتا يطرح تحديات لتجنب انتشاره بالمغرب

باحث .. متحور دلتا يطرح تحديات لتجنب انتشاره بالمغرب

2021-06-24 / 1:07 مساءً
Photo of أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط الساحلي

أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط…

2021-06-24 / 12:58 مساءً
Photo of الارتباك يسود عددا من مراكز التلقيح بالبيضاء بسبب المواعيد المؤجلة

الارتباك يسود عددا من مراكز التلقيح بالبيضاء بسبب المواعيد…

2021-06-24 / 12:14 مساءً
Photo of اسفي : المجتمع المدني يطرح ملاحظاته أمام لجنة ” النمودج التنموي الجديد “

اسفي : المجتمع المدني يطرح ملاحظاته أمام لجنة ”…

2021-06-24 / 12:00 مساءً
Photo of فوضى سيارات “إم روج” و استعمالها لأغراض شخصية يستنفر الداخلية

فوضى سيارات “إم روج” و استعمالها لأغراض شخصية يستنفر…

2021-06-24 / 11:29 صباحًا
Photo of وزارة الصحة تطلق الأيام التحسيسية حول تغذية الأم والطفل

وزارة الصحة تطلق الأيام التحسيسية حول تغذية الأم والطفل

2021-06-24 / 10:25 صباحًا
Photo of الكونغرس الغواتيمالي يُشيد بقرار تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين باروبا

الكونغرس الغواتيمالي يُشيد بقرار تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين…

2021-06-24 / 10:12 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق