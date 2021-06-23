رحال المسكيني بالبروج بسطات تتربع على قائمة نتائج الباكالوريا
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سطات : “رحال المسكيني” بالبروج تتربع على قائمة نتائج الباكالوريا

2021-06-23 / 3:27 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

كعادتها، حققت الثانوية التأهيلية رحال المسكيني بجماعة البروج التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، (حققت) أعلى نسبة نجاح، 91.96 %، وذلك من بين المؤسسات التعليمية العمومية بإقليم سطات، كما حصلت التلميذة صفاء عاطف، التي تتابع دراستها بثانوية باجة التأهيلية بمدينة ابن احمد، شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، على أعلى معدل على المستوى الإقليمي 18.81.

وفي لقاء صحفي مع هبة بريس، هنأ المدير الإقليمي عبد العالي السعيدي بالمناسبة جميع الناجحات والناجحين وأسرهم متمنيا للمستدركات والمستدركين كامل النجاح والتوفيق، مؤكدا في الوقت ذاته على أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين بالتعليم العمومي الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2021 بلغ 4789 مترشحة ومترشحا وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 3390 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 70.79 %، بزيادة 5 نقط مئوية مقارنة مع الدورة العادية لسنة 2020، وبلغت نسبة نجاح الإناث 58 % من بين مجموع الناجحين، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 1573 بنسبة نجاح بلغت 46.64 %.، كما بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المتمدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 1316 مترشحا ومترشحة و 1631 من المترشحين الأحرار.

وذكر السعيدي بتواريخ إجراء الدورة الاستدراكية المقررة أيام 05 و06 و07 و08 يوليوز 2021، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز 2021، كما لم يترك المسؤول الإقليمي الفرصة تمر دون أن ينوه بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وكذا بمواكبة السلطة الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ والمنابر الإعلامية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

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